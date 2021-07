Dierk Hickmann für weitere 3 Jahre als 1. Vorsitzender bestätigt

Die 5. Delegiertenversammlung des MTV Isenbüttel am Freitag, den 16. Juli, mit 51 erschienen Delegierten stand ganz im Zeichen von Corona. Vor der Versammlung war den Delegierten ein umfassendes Hygienekonzept zugestellt worden, um einen sicheren Ablauf der Versammlung zu gewährleisten. Abstand halten, tragen des Mund-Nase-Schutzes, Registrierung per Luca-App, permanentes Lüften und die Überwachung durch ein CO 2 -Messgerät waren während der Versammlung gelebte Praxis. Der liebste Tagesordnungspunkt „Ehrungen“ musste wie im letzten Jahr gestrichen werden. Die Jubilare haben ihre Ehrungen postalisch erhalten und nur die besonders langjährigen Mitglieder wurde vom Vorstand persönlich aufgesucht. So ehrte und besuchte der Vorstand für 50 Jahre Mitgliedschaft Harald Spring, 60 Jahre Frieda Ellinger und für 65 Jahre Horst Beskow.

Der 1. Vorsitzende Dierk Hickmann legte seinen Schwerpunkt beim Bericht des Vorstandes zwangsläufig auf die Corona-Pandemie. Dabei standen die umfangreichen Maßnahmen des MTV zur Bewältigung der Krise sowie die Auswirkungen auf das Sportangebot im Mittelpunkt. Entgegen den Erwartungen zu Beginn der Krise hat der MTV die Herausforderungen sehr gut bewältigt. Durch vorausschauende Beschaffungen von notwendigen Hygienematerialien, frühzeitiges Erstellen von Hygienekonzepten und kreativen Ideen konnte der MTV seinen Mitgliedern ein zumindest reduziertes Sportangebot unterbreiten. Ebenfalls sind die Mitglieder regelmäßig per Homepage und Presse über Planungen und Sachstände zu den Sportangeboten informiert worden. So wurden z.B. bis heute insgesamt 18 Corona-Mitteilungen für die Mitglieder verfasst.

Ohne offiziellen Tagesordnungspunkt und für die Betroffenen vollkommen unerwartet, wurden von Dierk Hickmann doch noch 2 Ehrungen vorgenommen. Zunächst dankte Dierk Hickmann der Spartenleiterin Turnen, Frau Rita Lackmann, für ihren großartigen Einsatz bei der Bewältigung der Pandemiefolgen. So liefen bei Rita Lackmann zum Beispiel, alle Terminplanungen für den Outdoorsport zusammen. Neben dem MTV-Gelände tummelten sich unsere Sportler(innen) zum Beispiel auch auf dem Schulhof und auf Grünflächen der Gemeinde. Ebenfalls war Rita Lackmann die Initiatorin und Betreuerin des Parcours für Familien mit Kindern in unserer Sporthalle. Dieses Projekt sorgte im Oktober des vergangenen Jahres für viel Aufsehen und der MTV diente anderen Vereinen als Orientierung.

Ehrung für besonderes Engagement – von rechts: Rita Lackmann, Dierk Hickmann und Schatzmeisterin Petra Krause

Ebenfalls wurde der Geschäftsführer, Helmut Herrmann, durch Dierk Hickmann geehrt. Durch Helmut Herrmann sind frühzeitig in der Corona-Pandemie die richtigen Maßnahmen ergriffen worden, um dem MTV nach den Lockdown-Phasen ein reibungsloses Hochfahren der Sportangebote zu ermöglichen. Er war auch der Verfasser der Corona-Mitteilungen und das Bindeglied zu den Spartenleitungen bei allen Fragen rund um die Auflagen für den Sportbetrieb. Abschließend bezeichnete Dierk Hickmann seinen Vorstandskollegen als den erfolgreichen Krisenmanager während der Corona-Pandemie.

Schatzmeisterin Petra Krause legte im Folgenden in ihrem Kassenbericht Zahlen offen, die die Zukunftspläne des MTV als realisierbar erscheinen lassen. Die sehr gute Kassenführung und sparsame sowie sachgerechte Verwendung aller Mittel wurde dann auch von den Kassenprüfern bestätigt, die die Entlastung des Vorstandes beantragten. Diesem Antrag folgten die Delegierten einstimmig.

Anschließend berichtete Dierk Hickmann über den Sachstand des Projektes 2020, jetzt unter dem Titel Hallenneubau. Die Missverständnisse mit den politischen Vertretern der Gemeinde Isenbüttel konnten geklärt und umfassend ausgeräumt werden. Es wurde vereinbart, dass in den nächsten Wochen ein vorläufiger Bauantrag bei der Gemeinde eingereicht wird. Auch spricht augenblicklich nichts gegen die Errichtung der Halle auf der kleinen Waldfläche, also unserem favorisierten Standort, in unmittelbarer Nähe zum Sportheim und A-Platz. Es bleibt abzuwarten, wie es dann endgültig weitergeht.

Abschließend war festzuhalten, dass der MTV durch seine Mannschaft sehr gut durch die Krise im vergangenen Jahr manövriert wurde und bei Vergleich mit anderen Großvereinen in unserer Umgebung möglicherweise sogar als der Benchmark zu bezeichnen ist.

Diese Leistung schlug sich dann auch in den Wahlen des 1. Vorsitzenden und des Geschäftsführers nieder. Dierk Hickmann kandidierte erneut für die Wahl zum 1. Vorsitzenden und ebenso Helmut Herrmann für die Position des Geschäftsführers. Beide wurden durch die Delegierten einstimmig in diese Ämter gewählt.

Die 5. Delegiertenversammlung schloss nach rund 2 Stunden ohne besondere Vorkommnisse.