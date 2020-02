Beratungs-Stipendium trägt Früchte – Zwei Marken präsentieren zukünftig den Förderverein Ehra-Lessien

Über 330 Verbände bewarben sich für ein Beratungs-Stipendium bei der Bundesorganisation „startsocial“, 100 Vereine/Organisationen erhielten ein Stipendium und auch wir haben sind dabei! Nachdem 4 Juroren uns ausgiebige Feedbacks gaben, wurden Manfred Heeschen und Jenny Reissig zur Auftaktveranstaltung nach Hamburg eingeladen.

Zwischenzeitlich bekam der Verein zwei Coaches an die Seite gestellt. Zum einen Dr. Nari Kahle, Leiterin soziale Nachhaltigkeit im Volkswagenkonzern. Sie ist eine große Verfechterin für digitale soziale Innovationen und ist überzeugt, dass globale Herausforderungen nur gemeinsam angegangen werden können.

Der zweite Coach ist Olaf Pehmöller, ehemaliger Vorsitzender der Geschäftsführung eines größeren mittelständischen Maschinenbau-Unternehmens. Er engagiert sich seit zwei Jahren ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen. Mit Spannung erwarten wir unser erstes Treffen. Wie sehen sie die Angebote des Fördervereins und welche neuen Impulse werden wir erarbeiten.

Nach zwei weiteren Treffen kristallisierten sich folgende Themen heraus: Innerhalb der Gemeinde wird der Verein als Flüchtlingshilfeverein wahrgenommen, außerhalb nimmt die Bevölkerung die Aktivitäten des Vereins als DORF-Verein wahr. Hierfür werden Ideen entwickelt, wie eine Imageänderung erfolgen kann. Weitere Lösungsansätze zu den Themen Mitgliederakquise und weiterer Ehrenamtliche wurden definiert und dann auf der Mitgliederversammlung am 04.02.2020 diskutiert und beschlossen. Außerdem wird die Frage beleuchtet, wie wichtig neue soziale Medien sind.

Zukünftig wird es unter dem Dach des Fördervereins Ehra-Lessien, ein Dorf – ein Team e.V. zwei Marken geben:

MOSAIK (miteinander offen sein, Austausch im Kreis) hatte sich ja schon in der Vergangenheit etabliert, so dass hier nur eine klare Gliederung erfolgen musste. Alles was in und um den Dorftreffpunkt MOSAIK herum angeboten wird, ist Bestandteil dieser Marke. Das bisherige Logo wurde etwas im Design verändert.

Neu wird die Marke FIT (Flüchtlings Integrations Team) sein. Hier ist alles zusammengefasst, die die Aktivitäten im Integrationsbereich definieren (Fahrradwerkstatt, Integrationsfußballmannschaft u.u.u.).

Ein passendes LOGO für Fit wird noch erarbeitet.

So soll zukünftig der Förderverein das formale Dach für die Marken MOSAIK und FIT darstellen. Die Markentrennung ist auch für neue ehrenamtliche Helfer gedacht, die genaue Vorstellungen für ihr zukünftiges Engagement haben.

Und – man muss nicht Mitglied im Förderverein sein. Das vielfältige Angebot im MOSAIK – Klön-Treff, Koch-Treff, Lesestübchen, Bauchtanz-Gruppe, Sonderveranstaltungen, Einkaufsfahrten oder Café Kinderwagen – sind für alle Bürger offen.