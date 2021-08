Besuch im Tierpark Essehof war TopTermin für die Kinder aus der Flüchtlingswohnanlage Lessien

Für die Kinder in der Flüchtlingswohnanlage in Lessien gab es nach dem Spielplatzbau nun einen weiteren Höhepunkt. 24 Kinder von 8 – 14 Jahren besuchten an zwei Tagen den Tierpark Essehof bei Lehre. Möglich war die Ferienspaßaktion, da die Volksbank Braunschweig Wolfsburg die Kosten für die Aktion übernahm die Volksbank Braunschweig Wolfsburg und die Verantwortlichen für die Wohnanlage, Firma Fair Facility GmbH & Co KG, stellten den Firmenbus samt Fahrer Michael Schäpertöns für die zwei Tage kostenfrei zur Verfügung.

Als weiterer Betreuer war der 16 jährige Fuad Gafarov mit, den die Kinder aus der vom Förderverein angebotenen Fahrradwerkstatt kennen. Oft spielt er in seiner Freizeit mit den Kindern auf dem Spielplatz in Lessien Fußball und hilft in der Wohnanlage, wo Hilfe gebraucht wird.

„Es war eine Freude, die strahlenden Kinderaugen zu sehen,“ so Jenny Reissig. Der Tierpark Essehof ist mit seinen vielen Tieren ein Tierpark zum Anfassen. Angst, Respekt und doch Freude kam bei den Kindern auf, wenn sie mit ihren Futtertüten die Tiere anlockten. Ob Reh, Hängebauchschwein, Esel oder Kamel, so dicht kommen die Kinder den Tieren nicht so schnell wieder. Viele Kinder erzählten aufgeregt von Ihrer Heimat, wo sie auch viele der Tiere, die sie hier sehen konnten, selbst einmal hatten.

Nach dem Rundgang gab es für alle Pommes und ein Getränk. Bevor alle wieder die Heimfahrt antraten, konnten sie ausgiebig auf dem riesigen Spielplatz im Essehof spielen.

Alle Kinder waren sich einig, dass das ein toller Tag war und bedankten sich bei Jenny Reissig und Michael Schäpertöns für diesen schönen Ausflug.