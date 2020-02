Championtag mit Siegerehrung

Ehrungen und Auszeichnungen der Flugsaison 2019 standen im Mittelpunkt der Siegerehrung, die anlässlich des Championtages der Brieftaubenzüchtervereinigung Gifhorn und Umgebung kürzlich in den Räumen des Vereinsheimes in Gifhorn stattfand. Karl Heinz Denecke, Vorsitzender der Vereinigung, freute sich in seiner Begrüßungsansprache über die zahlreichen Mitglieder. Durchschnittlich 40 Züchter pro Flug beteiligten sich am Reisegeschehen. Insgesamt rund 18000 Tauben wurden in dreizehn Alt- und vier Jungflügen eingesetzt. Die Ehrungen der erfolgreichsten Züchter, die in den verschiedenen Kategorien und Wettbewerben eine Vielzahl an Urkunden, Medaillen und Pokalen entgegen nahmen, wurde vom Vorsitzenden und sein Vize vorgenommen.

Begehrtester Titel war wieder die Vereinigungsmeisterschaft, die von Martina und Oliver Plagge vor Manfred Eichenlaub und Jürgen Hein gewonnen wurde. Auch die Generalmeisterschaft konnte das Team Plagge erringen. Die Meisterschaft mit Weibchen gewann Dieter Kowallik vor Team Jacob / Weishar und Team Plagge. Auch die Meisterschaft mit einjährigen Tauben holte das Team Jacob/Weishar. Meister mit Jungtauben wurde Uwe Werner gefolgt von Jürgen Hein und Karl-Heinz Denecke und Tjark. Die Pokal-Meisterschaft gewann Manfred Eichenlaub vor Team Plagge und Wolfgang Stengel. Den besten Altvogel hat Manfred Eichenlaub, das beste Altweibchen Herbert Postrach, ebenso das erfolgreichste jährige Weibchen. Den besten jährigen Vogel besitzt Uwe Werner sowie auch das beste Jungtier der Vereinigung. Erfolgreich waren die Gebr. Karg. Sie gewannen die Sportarmbanduhr der Fachzeitschrift “ Die Brieftaube”. Verbandsmedaillen in Bronze beim Alt- und Jungflug gingen an Wolfgang Stengel, Team Plagge sowie Team Denecke, Helmut Lausch, Jürgen Hein und die Gebr. Karg. Silbermedaillen erhielten Jürgen Hein sowie Dieter Kowollik. Die Goldmedaillen gewann das Team Jacob/Weishar und Jürgen Hein. Die Spitzentaube je Flug hatte gleich viermal das Team Jacob/Weishar,

Dreimal siegte eine Taube von Manfred Eichenlaub, Jürgen Hein sowie Uwe Werner. Zweimal Helmut Lausch und je ein Flug die Taube von Peter Gruber, Manfred Eßmann und Günter Rohrbach. Den von der Firma Sandeck aus Müden gestiftete Pokal gewann Manfred Eichenlaub.