De Steinbekers blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück

Kerstin Koch, 1. Vorsitzende der Steinbekers, lud am 28. Januar zur Jahreshauptversammlung ein und freute sich 45 Mitgliedern einen Rückblick auf das vergangene Jahr zu geben. Als Besonderheit ist allen Mitgliedern, aber sicherlich auch Besuchern das Erntefest in Erinnerung geblieben. Dieses fand letztes Jahr erstmalig auf dem Rittergut in Nordsteimke statt. Neben der einzigartigen Kulisse waren die Kleinsten des Vereins ein weiterer Grund zur Freude – die Kindergruppe der Steinbekers hat auf dem traditionsreichen Gutshof während des Erntefestes ihr 30jähriges Jubiläum gefeiert.

Für ein weiteres 30jähriges Jubiläum wurde Carola Griesemann bei der Jahreshauptversammlung geehrt. Sie trat nach rekordverdächtigen 30 Jahren Mitgliedschaft im Festausschuss des Vereins von ihrem Amt zurück. Der Vorstand dankte ihr herzlich für die unzählbaren Arbeitsstunden und ihr unermüdliches Engagement. Ihre Nachfolgerin wurde in der Sitzung gewählt. Janine Koch macht den Festausschuss zusammen mit den wiedergewählten Mitgliedern Hartmut und Hendrik Brandt, Marion Jocher, Angela Mathias und Irmtraud Pollex wieder komplett.

Auch die Daten und Fakten konnten überzeugen, denn der Verein wächst. Letztes Jahr konnten 7 neue Mitglieder verzeichnet werden. So kann die Gruppe weiter positiv in die Zukunft blicken. Doch auch zahlreiche Ehrungen für langjährige treue Mitglieder standen bei der Jahreshauptversammlung auf dem Programm. So wurden für 10 Jahre Vereinszugehörigkeit Meike Koch, Elisa Sperber, Doris und Siegfried Schulze und Engelbert Zech (abwesend), für 20 Jahre Vereinszugehörigkeit René Hollwedel und für ihr 25jähriges Jubiläum Edwina und Herbet Mayer, Monika und Egon Ziebold und Anke Habenicht (abwesend) geehrt.

Am Ende gab es einen kleinen Einblick auf die anstehenden Termine im Jahr 2020. Am 17. Mai starten die Steinbekers mit einem Auftritt an der Brauscheune in Alt Wolfsburg in die Saison. Das Erntefest, das die Steinbekers in diesem Jahr wieder auf dem Rittergut in Nordsteimke ausrichten werden, findet am 22. August statt.