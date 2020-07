Der Dorftreffpunkt MOSAIK ist ein guter Startpunkt für das tägliche Laufen im Rahmen der #AZbewegt-Laufchallenge

Noch gibt es keinen Ausfall, alle waren pünktlich um 20.30 Uhr Dienstag am MOSAIK. Während die Männer des Teams bei der gemeinsamen Besprechung für die nächsten Tage gemütlich saßen, absolvierten die Mädels die Besprechung im Laufschritt. Anschließend ging es noch gemeinsam eine kleine Runde um den Hagen.

Auf dem Dorfplatz, der mitten in einem noch gut erhaltenen Rundling im Ortsteil Ehra liegt, lässt es sich vor dem Laufen gut aufwärmen.

Unsere beiden Mitglieder im Förderverein Ehra-Lessien, ein Dorf – ein Team e.V. – Rustam Khasiev und Khizar Satuev stellen wir heute vor:

Die beiden sportlichen jungen Männer leben mit ihren Familien seit 2015 in Ehra-Lessien. Nach der Zeit in der Flüchtlings-Notaufnahme in Lessien, haben sie eine Bleibe in Ehra gefunden. Sie fühlen sich hier sehr wohl und viele Bürger haben ihnen in der Anfangszeit geholfen hier Fuß zu fassen. Ihre Kinder bekommen Kontakt in der Kindertagesstätte und die Frauen beteiligen sich an Aktionen im Förderverein. Aktiv sind die beiden jungen Männer auch in der Freiwilligen Feuerwehr Ehra-Lessien.

Khasiev Zhisar freut sich auf den bevorstehenden abendlichen Lauf!

Freundschaften sind inzwischen entstanden und die Vorsitzende des Fördervereins, Jenny Reissig, freut sich über die gelungene Integration der beiden Familien. Da ist nicht entscheidend ob man Christ oder Muslime ist, nein Menschlichkeit und Freundschaften zählen. Gerne möchten Rustam und Khizar etwas von der Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft die sie erfahren haben, zurückgeben. Deshalb war es auch keine Frage, dass sie bei der Lauf-Challenge mitmachen. Und der Wille zu gewinnen ist bei den beiden sehr groß!

Rustam lief auch schon bei der Challenge 2018 mit im Team und war mit Abstand der Teilnehmer mit den meisten Schritten.

Damals war er lauftechnisch noch nicht so gut ausgestattet, offene Blasen und schmerzende Füße hätten fast zu einem Abbruch der Teilnahme geführt, doch dieses Mal ist er gut vorbereitet. Als Dank für seinen tollen Einsatz 2018 hat er vom Förderverein richtige neue Laufschuhe erhalten und mal sehen, ob sich die Investition gelohnt hat.