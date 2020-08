Der Vorsfelder Heimatverein sucht weiterhin Bilder, Dokumente und Geschichten zur Vorsfelder Südstadt.

Aber auch alles andere von Vorsfelde ist für das Ortsarchiv interessant.

Wer kann sich noch an die grüne Baracke in der Kochsbreite erinnern, in der 1962/1963 italienische Gastarbeiter untergebracht waren?

Melden sie sich bitte bei

Dr. Meinhardt Leopold 05363-73109 oder Jörg Blüm 05363-3242