Dieter Schulz zum Ehrenmitglied des Männergesangverein Gamsen ernannt

Dieter Schulz komponierte vor vielen Jahren den mittlerweile schon legendären Gamsener Walzer und wurde dafür jetzt vom Vorstand zum Ehrenmitglied ernannt.

Die Ehrung fand am vergangenen Montag im Anschluss an die Chorprobe statt, zu der auch der Ortsbürgermeister Dirk Reuß es sich nicht nehmen ließ, seine Gratulation und eine Urkunde vom Ortsrat zu überreichen. Durch dieses Lied hast du dich in Gamsen unsterblich gemacht, betonte der 1. Vorsitzende Siegfried Schwarz, und das gebührt es zu ehren. Auch bei youtube kann man mittlerweile den Gamsener Walzer abrufen. Eingespielt von den Alpencaballeros.