Ehrung beim TSV Sülfeld: Fußballidol Peter Senger ist 70 Jahre im Verein

Am Sonnabend, dem 25.01.2020 um 19.00 Uhr veranstaltete der TSV Sülfeld seine diesjährige Mitgliederversammlung. Neben einem Jahresrückblick auf 2019 standen Ehrungen, Berichte und Vorstandsneuwahlen auf dem Programm.

Der 1. Vorsitzende Reinhard Arndt berichtete über Highlights aus 2019. Nach 18 Monaten Bauzeit konnte die generalsanierte neue Mehrzweckhalle im September 2019 durch die Stadt Wolfsburg mit einem Festakt offiziell eingeweiht werden. Der TSV Sülfeld freute sich, dass nach einem „Tag der offenen Tür“, der die schöne neue Halle zeigte, am 28. Dezember erstmals in der neuen Halle wieder das traditionsreiche „Fußball-Jedermannsturnier“ mit sechs Sülfelder TSV-Mannschaften stattfinden konnte.

Reinhard Arndt ist nach zwei durch die Baumaßnahmen schwierigen Jahren froh über eine konstante Mitgliederzahl von über 700 Mitgliedern und Mitgliederzuwächsen beim Kinderturnen, Jugendfußball und Tischtennis. Neu im TSV sind seit Anfang 2019 auch eine Triathlonmannschaft und seit Ende 2019 auch die Dartsportgruppe Old No.7. Dadurch erhofft sich der TSV neue Impulse.

Peter Senger 70 Jahre im Verein

Auch verschiedene Ehrungen für 25-, 40-, 50- und 60-jährige Mitgliedschaft konnte der TSV vornehmen. Herausragend ist die 70-jährige Mitgliedschaft des Ehrenmitglieds und Fußballidols Peter Senger, der 1949 im Alter von 12 Jahren dem TSV als Jugendfußballer beigetreten ist und die „goldenen 50er und 60er Jahre“ im TSV als Fußballer geprägt hat.

Für 10 Jahre Vorstandsarbeit wurde Günter Schuster mit einer Silbernen, für 15 Jahre Vorstandsarbeit Gerd-Uwe Schuleit und Ingetraut Sprenger mit einer Goldenen Ehrennadel geehrt.

Sportler des Jahres wurde der Jugendfußballtrainer Robert Widera, Sportlerin des Jahres die Tischtennisspielerin Manuela Lohmann und Mannschaft des Jahres die C-Jugendfußballmannschaft.

Sie erhielten je eine Urkunde und einen Wander-Glaspokal. Bei den anstehenden Vorstandwahlen hatte der Vorstand Schwierigkeiten, alle Vorstandsposten zu besetzen. Der 1. Vorsitzende Reinhard Arndt wurde für weitere zwei Jahre wiedergewählt.

Ebenso die langjährige Schriftführerin und stellvertretende Geschäftsführerin Ingetraut Sprenger. Der Schatzmeister Gerd-Uwe Schuleit stand für eine Wiederwahl für zwei Jahre nicht mehr zur

Verfügung, erklärt sich aber bereit, das Amt kommissarisch weiterzuführen, bis der neue Schatzmeister/in gefunden und eingearbeitet ist.

Das Amt des zweiten Pressewartes bleibt zunächst offen bis der Vorstand diesen Posten evtl. kommissarisch besetzt. Die Pressearbeit soll mehr in die einzelnen Abteilungen delegiert werden.

Neuer Kassenprüfer für drei Jahre wurde Dennis Engel. Als Vereinsrat wird Karl Seeger für weitere 3 Jahre bestätigt und als neues Vereinsratsmitglied wird die ehemalige Volleyballspielerin und Fitnesstrainerin Angelika Bedewitz für drei Jahre neu gewählt.

Alle Wahlen verliefen einvernehmlich, bei einigen Enthaltungen fast einstimmig. Die Versammlung fand in den neuen Schulungsräumen des DRK und des TSV in der neuen Mehrzweckhalle statt, war gut besucht und ist reibungslos verlaufen. Anschließend saßen die Mitglieder noch lange in gemütlicher Runde bei guten Gesprächen zusammen.