Eis lockt das MOSAIK-Team aus Ehra nach Brome

Fördervereinsvorsitzende Jenny Lockte mit einer großen Portion Eis in der Eisdiele in Brome, wenn hingelaufen wird. Für den Rückweg stand der Vereinsbus zur Verfügung.

Der Gedanke an 12 Kilometer Strecke ließ den Schweinehund immer größer werden. Aber schnell waren sich alle einig, das Eis wollten sie sich nicht entgehen lassen! Also ein Riesen Schritt über den Schweinehund und dann startetet ein Teil der Gruppe um 17.00 Uhr. Frithjofs Ehefrau Katja und Giselas Ehemann Martin waren mit von der Partie und nach einem Zwischenstopp in Voitze, erreichten sie nach 2 ½ Stunden die Eisdiele.

Da 2 Teammitglieder länger arbeiten mussten, fuhren sie mit Jenny Reissig nach Brome und liefen dafür die Strecke anschließend zurück!

Das gemeinsame Eis essen war fast Nebensache geworden. Sich gegenseitig motivieren, Erfahrungen austauschen und lustige Begebenheiten erzählen, da verging die Zeit wie im Flug. Rustam Khasiev und Khisar Satuev liefen die Strecke dann nach Ehra zurück. Mit fröhlichem Gehupe und Winkwinke fuhr der Rest des Teams im VW-Bus an ihnen vorbei.

Gisela und Martin Heeschen wollten plötzlich in Voitze aussteigen, was alle verwunderte. Es stellte sich heraus, dass Gisela schon am Vormittag mit dem Auto bis nach Voitze (7 Kilometer) gefahren ist und von dort nach Hause lief. Nun stand das Auto noch in Voitze und sollte natürlich wieder mit nach Hause.

Das war wohl der härteste Tag für ihre Füße. Ein mit einem wohltuenden Fußbad hofft Gisela Heeschen, dass ihre Füße es ihr danken werden und sie auch die nächsten Tage durch Wald und Flur tragen.