Erfolgreicher Start in die diesjährige Paddelsaison

Zum Auftakt ins Paddeljahr 2020 zog es die Drachenwölfe am 11.01. erstmals nach Rostock in die Neptun Schwimmhalle. Dort fand bereits zum 14. mal der Rostocker Indoorcup statt, mit in Summe 71 gemeldeten Teams sicher die größte Indoor Veranstaltungen an der wir bis dato teilgenommen haben.

Mit je 4 Paddlerinnen und Paddlern traten wir in der Mixed Klasse gegen 41 teils internationale Teams an. Voll konzentriert und motiviert ging es am frühen morgen in unsere ersten beiden Vorläufe, nach denen die Teams dann in 3 Gruppen unterteilt wurden. Obwohl wir beide Rennen mit guten Zeiten für uns entscheiden konnten hat es nicht für die direkte Qualifikation ins Viertelfinale gereicht. In der stärksten Gruppen einsortiert mussten wir uns im Zwischenlauf der Mannschaft ‚Lucky Punch‘ stellen. Nach 26 anstrengenden Sekunden voller Willenskraft und Teamgeist haben wir die starke Konkurrenz, für einige ein wenig überraschend, über die Ziellinie schieben und uns somit als eines von 8 verbliebenen Teams in die entscheidenden Finalläufe qualifizieren können. Im Viertelfinale konnten wir gegen die starke Konkurrenz vom Team ‚das Büro‘ 26 Sekunden ankämpfen und gegen halten bevor wir uns dem späteren Zweiten geschlagen geben mussten.

Am Ende ist ein respektabler 6.Platz für die Drachenwölfe herausgekommen – eine hervorragende Leistung auf die wir stolz sein können.

Die tolle Organisation und klasse Stimmung auf den Rostocker Tribünen hat uns sowohl herausgefordert als auch einen riesigen Spaß gemacht. Wir freuen uns auf eine tolle Outdoor Saison in der wir die positiven Eindrücke mitnehmen und noch an einigen Kleinigkeiten pfeilen können.