Ferienspaß der Abteilung Tischtennis im TSV Ehmen

hier: Familien-Tischtennis

Die Abteilung Tischtennis im TSV Ehmen hat sich sehr über die Resonanz der ersten Trainingsabende im Zuge seines erweiterten Angebots in der Ferienzeit gefreut.

Bei den Jüngeren kam besonders gut der Tíschtennis-Roboter an. Aber auch die ein oder andere Mutter versuchte die knifflig „ausgeworfenen“ Bälle zu returnieren.

Der nächste und damit der dritte Termin findet am Freitag, den 13. August statt und beginnt wieder um 17:00 Uhr und soll sein Ende gegen 21:30 Uhr finden. Die Freunde des kleinen weißen Balls treffen sich wieder in der Sporthalle am Wasserturm in Ehmen (Mörser Str.).

Alle, also jung und alt, ob Vereinsmitglied oder nur Interessierte, die gerne einmal gemeinsam mit den Familienangehörigen in professioneller Umgebung Tischtennis spielen möchten sind herzlich eingeladen.

„Für die Tischtennissportler tun wir alles“, ergänzt Vorstandsmitglied Ralf Janik, „wir stellen zusätzlich wieder unseren Tischtennis-Roboter zur Verfügung, für die ganz Kleinen werden wir unseren Mini-Tischtennistisch aufbauen und stellen selbstverständlich Schläger und Bälle zur Verfügung. Allerdings müssten die eigenen Turnschuhe mitgebracht werden.“

Die Gäste werden auch sonst nicht allein gelassen. „Wir werden den beliebten Tischtennis-Rundumlauf einplanen und ggf. auch ein Match Familie A gegen Familie B vorbereiten und begleiten“, beschreibt Jugendwart Günter Donath den Ablauf des Abends.“

Heinz-Peter Kausche

Abteilungsleiter/Öffentlichkeit