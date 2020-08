Ferienturnier beim TC Fallersleben

Am 01.08. hat der TC Fallersleben auch in diesem Jahr sein traditionelles Ferienturnier veranstaltet. Ab 13 Uhr haben sich 16 Mitglieder auf der Anlage eingefunden. Gespielt wurden jeweils 3 gemischte Doppel und ein reines Damendoppel. Auf Basis des eingesetzten Wertungssystems konnten am Ende Tracy (rechts) und Heike (links) als Sieger geehrt werden.

Im Vordergrund standen wieder der Spaß und die Gemeinschaft. Für das leibliche Wohl hat unser Clubwirt Semir gesorgt. Neben den Spielen hat man sich auf der schönen Terrasse des Clubs zum gemütlichen Zusammensein eingefunden. Diese vereinsinternen Veranstaltungen (Vereinsmeisterschaften und Doppelturniere) bieten immer wieder positive Impulse für das Vereinsleben, da sich hier Mitglieder zusammenfinden, die bisher noch nicht zusammen gespielt