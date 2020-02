Feuerwehr Hattorf: Kinderfeuerwehrgründung steht an

Zur Jahreshauptversammlung lud am vergangenen Samstag die Feuerwehr Hattorf ein.

Ortsbrandmeisterin Magret Gawelczyk begrüßte zahlreiche Mitglieder und Gäste.

Die 30 Brandschützer der Wehr rückten im vergangenen Jahr zu 12 Einsätzen aus.Mehrere Verkehrsunfälle und kleinere Brände mussten die Brandschützer meistern. Gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr wurde der Brand eines Motorenprüfstandes im Heinenkamp gelöscht. Bei diesem Einsatz entstand ein Millionenschaden.

Neben Einsätzen und Ausbildungsdiensten,gab es verschiedene Veranstaltungen im Ort und in der Stadt, an denen die Hattorfer teilnahmen. So gehörte unter anderem die traditionelle Ausrichtung des Feuerwehrballs und die Aufstellung des Maibaums zu den Veranstaltungen 2019.

Beim Truckpulling auf dem Dorffest in Heiligendorf, trat eine Gruppe passend zum zu ziehendem Oldtimer, in alten Einsatzkombis an.

Der Jugendfeuerwehrwart Michael Tscharnke konnte von erfolgreichen Platzierungen bei den Wettbewerben berichten. Neben feuerwehrtechnischen Diensten, stand auch die allgemeine Jugendarbeit auf dem Programm.

Auch der Neubau des Gerätehauses war Thema während der Versammlung. Nach etlichen Verzögerungen in der Planungsphase, hofft Ortsbürgermeister Marco Meiners in seinen Grußworten, dass noch in diesem Jahr der erste Spatenstich erfolgt. Mit den Brandschützern, den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr und den Musikern der Magic Flames, teilen sich aktuell insgesamt 82 aktive Mitglieder das Feuerwehrhaus.

Bernd Rieseler überbrachte die Grüße des Stadtkommandos. Der positive Trend bei der Entwicklung der Anzahl der aktiven Mitglieder hob er lobend in seinen Worten hervor.

Der DRK Ortsverein Heiligendorf-Hattorf übergab der Feuerwehr einen AED, welcher ab sofort bei Übungsdiensten, Veranstaltungen und Einsätzen zur Verfügung steht. Stellvertretender Ortsbrandmeister Martin Brogmus bedankte sich für den AED bei Rebecca Haller, Dieter Kalm und Bernd Meyer vom Vorstand des Ortsvereins.

Joachim von Cysewski, Philip Fleischer und Aaron Finger wurden zum Feuerwehrmann befördert.

Thomas Werthmann wurde zum Hauptfeuerwehrmann, Michael Tscharnke zum Löschmeister und Uwe Lodyga zum Oberlöschmeister befördert.

Besonders freut sich das Kommando, dass Hakom Meyer, Serafin Struck und Julian Kampa als Quereinsteiger per Handschlag bei den Aktiven begrüßt werden konnten. Ein weiterer Quereinsteiger für die Einsatzabteilung konnte noch am Abend der Versammlung begrüßt werden.

Uwe Lodyga wurde für 50 jährige Dienste im Löschwesen geehrt. Friedrich Wilhelm Brandes und Axel Spanuth wurden für 60 jährige Mitgliedschaft geehrt.

Nach 20 Jahren gab Peter Zippert den Posten des Kassenwartes an Frank Lorenz weiter. Peter Zippert erhielt von seinen Kameraden als Dankeschön ein Präsent. Siegfried Struck wurde als Atemschutzgerätewart wiedergewählt. Ebenfalls als Gerätewart Uwe Lodyga.

Magret Gawelczyk gab zum Ende der Versammlung einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2020.

Am 21.2. wird die Hattorfer Kinderfeuerwehr ganz offiziell gegründet.

Carolin Brandes-Quietzsch wird als Kinderfeuerwehrwartin gemeinsam mit Nina Scharenberg die Dienste für die Kinder organisieren. Die Termine für die ersten Dienste werden nach der Gründung bekannt gegeben.

Am Samstag den 12.9. wird die 70 jährige Grundsteinlegung des Schlauchturms gefeiert. Ein buntes Programm für Jung und Alt erwartet die Besucher. Am Abend möchte die Feuerwehr gemeinsam mit allen Gästen unterm Schlauchturm tanzen. Ein DJ wird die passende Musik dazu auflegen.