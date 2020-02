Geschichten aus der Stadt des KdF Wagens

Am Freitag 31.01.2020 hatte der Heimatverein Vorsfelde Brunhilde Keiser eingeladen. Brunhilde Keiser kam 1939 als Kind mit ihren Eltern als eine der ersten Familien in die Stadt des KdF Wagens. Sie bezogen eine für diese Zeit hochmoderne Wohnung in der Schillerstraße, die damals Moltkestraße hieß.

Die zahlreichen Besucher lauschten spannenden und lustigen Geschichten aus Wolfsburgs Anfängen. Bei vielen wurden eigene Kindheitserinnerungen geweckt und stimmten Frau Keiser zu, das Wolfsburg eine schöne Stadt ist.

Der Heimatverein wird Frau Keiser bestimmt noch einmal zu einer Wiederholungsveranstaltung einladen.

Die Lesung “Konservenkinder” mit Rosemarie Gajda am 15.02.2020 um 16:30 Uhr ist ausgebucht.