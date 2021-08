Golf-Ferien-Camp Teil 2 beim Golfclub Gifhorn

Nach dem erfolgreichen Kinder-Golf-Schnuppercamp mit insgesamt 30 Teilnehmern fand vom 02.08.21 bis zum 06.08.21 das nächste Golf-Ferien-Camp statt. Hier sollten die Kinder und Jugendlichen ihre ersten Golfabzeichen sammeln können.

Im Vorfeld musste dieses Camp leider auf 8 Teilnehmer limitiert werden, um den Kindern in kleinen Gruppe die wichtigsten Grundlagen des Golfsports beizubringen, die zum Bestehen der Golfabzeichen notwendig sind.

Somit hatten die teilnehmenden Kinder die Möglichkeit ihr Golfabzeichen in Bronze oder Silber zu absolvieren. Begleitet wurden sie dabei von PGA Professional Michael Goerden. Nachdem der erste Tag des Camps zum Kennenlernen diente, wurden die beiden darauffolgenden Tage dazu genutzt die Aufgaben für die bevorstehenden Prüfungen zu üben. Am Freitag konnten die Kinder nach ihrer erfolgreichen Prüfung zusätzlich auch ein paar Bahnen auf dem Platz kennenlernen.

Zum Abschluss des Golf-Ferien-Camps gab es eine Siegerehrung in dem zweimal das Bronzeabzeichen und dreimal das Silberabzeichen verliehen werden konnte. Außerdem bekamen alle Teilnehmer/innen eine eigens vom Golfclub erstellte Urkunde überreicht und als kleine Überraschung gab es noch Superhelden-Karten mit dem Slogan „Jeder kann ein Superheld sein“ als Motivation für die nächsten Herausforderungen auf dem Golfplatz.

Schlussendlich kann das auch das zweite Golf-Ferien-Camp mit Golfabzeichen als eine sehr gelungene Aktion verbucht werden, durch die wieder einige Kinder als Mitglieder dazu gewinnen konnten. Diese möchten nun regelmäßig an unserem Kinder- & Jugendtraining teilnehmen um das Erlernte zu vertiefen. Außerdem werden in den verbleibenden Sommerferien findet unser Training zu folgenden Zeiten statt:

Trainingszeiten der Jahrgänge 2008 – 2015

Das Kindertraining findet an zu folgenden Zeiten statt:

Jeden Dienstag von 16:00 bis 17:00 Uhr für Kinder der Jahrgänge 2012-2015

Jeden Dienstag von 17:00 bis 18:00 Uhr für Kinder der Jahrgänge 2008-2011

Jeden Samstag von 12:00 bis 13:00 Uhr unser offenes Kindertraining. Gerne sind dort alle golfinteressierten Kinder der Jahrgänge 2008 – 2015 willkommen.

Trainingszeiten der Jahrgänge 2000 – 2007

jeden Freitag von 16:30 – 17:30 Uhr für Kinder der Jahrgänge 2007 – 2000

*Ab 12.08.21 Donnerstag ab 16:30 Uhr Kinder der Jahrgänge 2007 – 2000

Jeden Samstag von 12:00 bis 13:00 Uhr unser offenes Jugendtraining. Gerne sind dort alle golfinteressierten Jugendlichen der Jahrgänge 2007 – 2000 willkommen.

Des Weiteren wird in den kommenden Herbstferien, falls es die Corona-Situation zulässt, weitere Golfcamps für Kinder und Jugendliche stattfinden.