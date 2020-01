Grünkohl und Fasching Inklusiv(e)

Der Föhrenkrug in Wolfsburg war am 25. Januar 2020 erneut der ideale Austragungsort für die beliebte Faschingsveranstaltung der Lebenshilfe Wolfsburg. Über 140 Gäste erschienen in bunten und phantasievollen Kostümen und erlebten einen stimmungsvollen und kurzweiligen Abend.

Das leckere Grünkohlessen war eine gute Ausgangsbasis, um anschließend zu den musikalischen Herausforderungen wie Gangnam Style, Cordula Grün oder einer Polonaise ausgelassen und fröhlich zu tanzen. Es wurde über alle Altersgrenzen hinaus geschunkelt und gesungen, kein Musikwunsch blieb unerfüllt.

Der Dank geht an die ehrenamtlichen Helfer, dem freundlichen Bewirtungsteam, sowie dem Entertainer Lothar Steppke.

Die Veranstaltung wird organisiert und finanziell unterstützt durch die Angehörigenvertretung der Lebenshilfe Wolfsburg.