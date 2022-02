Heimatbund Calberlah: Praxis-Kurs für den Bau von Hochbeeten

Mit dem Ziel, ein eigenes Hochbeet für jeden Kursteilnehmer zu bauen, lädt der Heimatbund Calberlah zum gemeinsamen Basteln ein. Der Kurs richtet sich an Einsteiger, Erfahrungen im Umgang mit dem Akkuschrauber und der Säge sind nicht erforderlich. Eine Teilnahmegebühr entsteht nicht, es müssen nur die Materialkosten bezahlt werden. Für Mitglieder vom Heimatbund Calberlah wird die Hälfte der Materialkosten vom Verein übernommen.

Der Praxis-Kurs findet am 2. April 2022 um 13 Uhr unter den dann geltenden Corona-Auflagen statt, Treffpunkt ist die Bahnhofstr. 9 in Calberlah. Um eine Anmeldung wird gebeten, per Mail an heimat.kaluerlege@freenet.de.

Hochbeete erleichtern das Gärtnern auf vielerlei Art. Sie können fast überall auf dem Grundstück aufgestellt werden und ermöglichen ein bequemes Arbeiten. Das Gemüse ist der Liebling bei der Bepflanzung von Hochbeeten. Im Wechsel der Jahreszeiten ändert sich immer wieder die Belegung der Flächen, angefangen mit Radieschen oder Salat, Möhren für die Zwerg Kaninchen der Kinder oder knackigem Kohlrabi. Später dann, wenn kein Frost mehr droht, können Tomaten, Paprika und Gurken folgen. In den Lücken ist Platz für Tagetes und Sommerblüher, sie bringen Farbe ins Beet. Und natürlich darf etwas nicht fehlen, Kräuter. Was für ein Genuss, frische Kräuter aus dem eigenen Garten, schnell bei der Hand! Basilikum, Salbei, der Schnittlauch oder auch die Minze eignen sich dafür gut. Und wie sieht es mit der beliebten Zucchini aus? Sie sollte besser nicht ins Hochbeet gepflanzt werden, der Platzbedarf der wohlschmeckenden Frucht ist schon beachtlich.

Auch Zierpflanzen machen sich gut im Hochbeet, eine Sommerblumenmischung lässt die trüben Tage im Winter vergessen und Stauden, ja sogar Steingärten mit einem Wasserbecken dazu bringen Abwechslung und lassen den Betrachter staunen.

Heimatbund Calberlah, Karsten Karwehl