Jahreshauptsersammlung Schützenverein Wasbüttel

Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Wasbüttel

Pünktlich um 19:30 Uhr eröffnete der erste Vorsitzende Axel Stock die diesjährige Jahreshauptversammlung, zu der sich 34 Mitglieder eingefunden hatten.

Er begrüßte alle Schützenschwestern -und Brüder. Ganz besonders die Königin Daniela Schlak, den König Rouven Weiss, die Ehrenoberste Fred Weidemann und Harry Kelm, sowie den Bürgermeister Hartmut Jonas.

Für langjährige Mitgliedschaft im Verein wurden folgende Mitglieder mit der Treueverdienstnadel ausgezeichnet: Yessica Stock 25 Jahre und Anke Kreisel, Uwe Möhle sowie Peter Schmedemann 40 Jahre.

In seinem Bericht sprach Axel Stock die vielen Sportlichen und nicht Schießsportlichen Termine an. Z.B. den Kreisjugendtag des KSV mit 120 Teilnehmern, die traditionelle Grünkohlwanderung, unsere alljährliche Fahrradtour oder das Skat -und Kniffelturnier. Den Höhepunkt des vergangenen Jahres stellte aber wieder das Schützenfest dar. Bereits zum 7. Mal fand am Freitag das Benefiz-Rockkonzert mit ca. 500 Gästen statt. Es kamen 2200 € an Spenden zusammen, die am Sonntag beim Katerfrühstück an den Vorsitzenden des Fördervereines zur Behandlung krebskranker Kinder, Klaus Dieter Brandt übergeben wurden.

Zum Abschluss seines Berichtes gab es noch einen kurzen Ausblick auf das kommende Schützenfest.

Da der Schatzmeister Lutz Harke nach 9 Jahren im Amt nicht mehr zur Verfügung stand, wählte die Versammlung Rouen Weiss mit 33 ja und einer Enthaltung zum neuen Schatzmeister. Als neue und alte Kommandeurin wurde Manuela Deckert einstimmig gewählt. Zur zweiten Kassenprüferin wurde Ellen Thiemann mit 33 ja und einer Enthaltung gewählt.

Die Schießsportleiterin Ines König teilte in Ihrem Bericht mit, dass 10 Mannschaften an den Rundenwettkämpfen teilnahmen und zwei Mannschaften bei den Kreismeisterschaften gute Ergebnisse erreichten.

In 2019 haben drei Mitglieder erfolgreich Prüfungen bestanden. Zwei zum Schießsportleiter und einer zum Fachschießsportleiter.

Gegen 21:00 Uhr beendete Axel Stock die Versammlung.