Jahreshauptversammlung der Wagenhoffer Schützengesellschaft

Die Wagenhoffer Schützengesellschaft hatte am 11.01.2020 ihre alljährliche Jahreshauptversammlung. Die erste Vorsitzende, Sandra Bendig, eröffnete die Versammlung und begrüßte die rund 60 Teilnehmer. Sie berichtete von einem tollen Schützenjahr 2019 und wünscht sich für das neue Schützenjahr ebenfalls eine tolle Gemeinschaft und Erfoge der Sportschützen. Weitere Berichte folgten vom Schießsportleiter Fred Eckstein, der Kassenwartin Sinja Erdmann, der Damenleiterin Eva Eckstein – Steep und des 1. Kassenprüfers, Fabian Kurzedim. Anschließend wurde der Vorstand entlastet. Es folgten die Ehrungen und Auszeichnungen durch den 2. Vorsitzenden Norman Bieber. Jeweils eine Urkunde und eine Nadel erhielten für 10 Jahre Mitgliedschaft in der WSG Laura Jorkuweit und Fabian Kurzedim, für 25 Jahre Mitgliedschaft in der WSG Andrea Börstler, Roswitha Börstler, Sabine Börstler, Ingrid Hauke und Stefan Hauke, 25 Jahre DSB Roswitha Börstler und Sabine Börstler, 15 Jahre NSSV Corinna Klemm, Robin Bendig, Maximilian Schneider, Jasmin Haake, Ehrennadeln KSV Bronze Niclas Schaefer, Ehrennadel KSV Silber Norman Bieber, Uwe Niebuhr und Detlef Kernbach. Ebenfalls wurden DSB- Treunadeln für 40-jährige Mitgliedschaft an Adolf Baden, Günter und Imke Camp, Walter Kammel, Heinz Propfe und Frieda Schultz übergeben.

Vom Schießsportleiter wurden noch die Plätze 1-3 der Vereinsmeister geehrt und ausgezeichnet.

Nach einer kurzen Pause, standen die Neuwahlen an. Die Posten des Schießsportleiters, des zweiten Vorsitzenden, der Damenleitung und des Jugendleiters standen zur Wahl.

Zweiter Vorsitzender wurde Eike Hegenbart, Damenleiterin Ricarda Wersal und Jugendleiter Justin Deipenau. Leider konnte der Posten des Schießsportleiters noch nicht neu besetzt werden.