Seit 40 Jahren im Vorstand: Frauenchor Hehlingen ehrte Ellenora Meng

Die Jahreshauptversammlung vom Frauenchor Hehlingen am 15. Februar war mit 35 Mitgliedern gut besucht.

Nach den Begrüßungsliedern und der Begrüßung durch die 1. Vorsitzenden Carla Hildebrandt begann die Versammlung mit einem gemeinsamen Kaffee trinken.

Danach verlas die 1. Vorsitzende ihren Jahresbericht.

Sie wies nochmal auf alle Aktivitäten von 2019 hin. Besonders hob diese das Konzert zum 70 jährigen Bestehen des Frauenchores hin, dass in der prall gefüllten Mehrzweckhalle in Hehlingen gefeiert wurde. Das Konzert zu dem noch andere Chöre eingeladen waren, war ein großer Erfolg so diese.

Nach diesem Bericht wendete sich auch der Chorleiter Eckhard Krone mit einigen Lobesworten an den Chor. Er lobte besonders den Einsatz der aktiven Sängerinnen. Die 40 Singabende waren immer gut besetzt so dieser.

Nach einem positiven Bericht der Kassenwartin Irmgard Linzmeiner sollte aus den Reihen der aktiven Sängerinnen eine neue Schriftführerin gewählt werden. Leider war keinen bereit dazu. Dieses Amt ist immer noch verkant.

Zum Schluss nahm der Vorstand die Ehrungen vor. Geehrt wurde für 40 Jahre fördernde Mitgliedschaft : Angelika Schliebener – Für 40 Jahre Vorstandsarbeit: Ellenora Meng.

Auch bedanke sich die Ehrenvorsitzende Hedi Füller, mit einem Blumenstrauß, bei dem Vorstand, für die hervorragen geleistete Arbeit.

Es war ein harmonischer Nachmittag.