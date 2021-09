Jahreshauptversammlung „light“ der Feuerwehr Velpke

Veranstaltung aus Januar wurde im kleinen Rahmen nachgeholt

Am 18.September 2021 fand im Schützenhaus Velpke die im Januar ausgefallene Jahreshauptversammlung statt. Ortsbrandmeister Marc Schuchmann gab in diesem Jahr lediglich vor den Aktiven und einigen geladenen Gästen aus Politik und Verwaltung seinen Jahresbericht 2020 ab. Aufgrund der weiterhin hohen Infektionszahlen und den Einschränkungen im Dienstbetrieb, entschied sich die Wehrführung die Veranstaltung nicht wie gewohnt öffentlich stattfinden zu lassen.

Im Jahr 2020 wurden die Aktiven zu 51 Einsätzen alarmiert. Hier ging Schuchmann insbesondere auf eine schwere Unwetterlage mit mehreren umgestürzten Bäumen zwischen Velpke und Danndorf sowie einem Gebäudebrand in der Bünnebergstraße ein. Der Ausbildungs- und Dienstbetrieb musste im März nahezu vollständig eingestellt werden. Trotzdem konnte die Feuerwehr bei allen Einsätzen professionelle Hilfe leisten.

Gemeindebrandmeister Andreas Wogatzki konnte bei der Versammlung gleich vier besondere Ehrungen vornehmen. Die langjährigen Kameraden Gunnar Schuchmann, Gerhard Osten, Dietrich Meyer und Rolf Karpe wurden am Abend für ihre 50-jährige aktive Mitgliedschaft geehrt. Weiterhin wurde Nicole Birka zur Hauptfeuerwehrfrau und Florian Otto zum Oberlöschmeister befördert.

Die Feuerwehr zählte zum Jahresende 43 aktive Mitglieder. Auf der Versammlung wurden weitere 3 Jugendliche aus der Jugendfeuerwehr sowie 2 Quereinsteiger in die Einsatzabteilung übernommen. Dennoch benötigt die Feuerwehr wie auch an anderen Standorten weitere ehrenamtliche Einsatzkräfte. Grade in den Randzeiten gibt es Schwierigkeiten, genügend qualifiziertes Personal in den Einsatz zu bringen. Der Dienstbetrieb läuft derzeit glücklicherweise wieder im Normalzustand.

Das 100-jährige Jubiläum der Feuerwehr sollte in 2021 ursprünglich groß gefeiert werden. Die aktuelle Lage machte eine verlässliche Planung leider unmöglich. In diesem Jahr wird die Feuerwehr mit kleineren Aktionen auf ihr Jubiläum aufmerksam machen und auf die Feierlichkeiten im nächsten Jahr hinweisen.

Ortsbrandmeister Marc Schuchmann danke den Anwesenden für Ihre Engagement in dem schwierigen Jahr und kündigte für das Berichtsjahr 2021 wieder eine Veranstaltung mit Freunden und Förderern an.