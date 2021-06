Jenny Reissig erhält Bundesverdienstkreuz am Bande

Die Vorsitzende des Fördervereins Ehra-Lessien, ein Dorf – ein Team e.V., Jenny Reissig, bekam vom Bundes Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil im Dorftreff MOSAIK im Namen von Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz am Bande überreicht. Den Vorschlag unterstützten parteiübergreifend Institutionen der Doppelgemeinde sowie der Niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil.

Jenny Reissig engagiert sich schon seit ihrer Jugend ehrenamtlich. Seit 1978 ist Ehra-Lessien ihre Heimat geworden. Hier suchte sie sofort Kontakt zur Bevölkerung, engagiert sich im Schützenverein Ehra und ist als Erzieherin Gründungsmitglied des Fördervereins Kindergarten/Schule. Ihr ist mit zu verdanken, dass Ehra-Lessien seit 1983 einen Kindergarten hat.

In 25 Jahren Kommunalpolitik, davon 15 Jahre Bürgermeisterin, hat sie die positive Entwicklung der Gemeinde vorangetrieben. Als „Dorf mit Zukunft“ ist ihr die Zusammenarbeit aller Vereine und Verbände schon immer eine Herzensabgelegenheit. So entstand in Ihrer Amtszeit das „Dorfgespräch“ und sie hat mit den Grundstein für den Windpark Ehra Ost mit dem integrierten Bürgerwindrad gelegt. Seit Gründung 2015 des Fördervereins Ehra-Lessien, ein Dorf – ein Team e.V., ist sie Vorsitzende des gemeinnützigen Dorfvereins.

15 Jahre vertrat sie die Region im Kreistag. Als Umweltausschuss- und Jugendhilfeausschuss-Vorsitzende sowie Mitglied im Kreisausschuss hat sie, nach Worten von Hubertus Heil, „Geschichte geschrieben“.

In seiner Laudation beschrieb Bundesminister Heil Jenny Reissig als eine einzigartige Persönlichkeit, die aus einer Mischung aus Tatkraft, Verstand und großem Herzen besteht. Aus Mitgefühl lässt sie Taten entstehen und „geht nicht, gibt´s nicht“ ist eines ihrer Lebensmottos.

Besondere Würdigung verdient ihr Engagement bei der Integration von Geflüchteten, die seit 2015 in der Wohnanlage in Lessien untergebracht sind. Sie ist von Anfang an Motor, wenn es um gegenseitige Akzeptanz der Menschen mit und ohne Migrationshintergrund geht. Für diesen unermüdlichen Einsatz wurde Sie und auch der Dorfverein schon mit diversen Preisen und Fördergeldern bedacht.

Heil betonte, dass sie die Fähigkeit hätte, Menschen zu motivieren. Vorleben -sich nicht wegzuducken und immer für die eigene Überzeugung eintreten, das lebt sie.

Die Ehrung gibt Jenny Reissig an alle Wegbegleiter, die sie bisher unterstützt haben und auch weiterhin unterstützen werden, weiter. Sie sei zwar der Motor, aber ohne Benzin läuft auch der nicht. Und sie freue sich, auch weiterhin mit den vielen ehrenamtlich Engagierten in der Dorfgemeinschaft zusammen zu arbeite.