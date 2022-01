Jugendfeuerwehr Neudorf-Platendorf holt am 15. Januar 2022 die Weihnachtsbäume ab

Wohin mit dem nadelnden Gestrüpp, wenn die Weihnachtszeit vorbei ist? In Neudorf-Platendorf gibt es eine einfach Antwort: Abholen lassen! In diesem Jahr wird die Jugendfeuerwehr wieder ihre Runde machen. Am Samstag, 15. Januar sollten die Neudorf-Platendorfer daher ihre ausgedienten Bäume gut sichtbar am Straßenrand ablegen.

Diesmal wird der Wehrnachwuchs das in Eigenregie durchführen: Denn um Corona-Ansteckungen einzudämmen, sollten Einsatzabteilung und Jugendwehr derzeit keine gemeinsamen Dienste durchzuführen.