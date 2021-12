Karate Gürtelprüfung bei der TSG Mörse

Was für ein Tag, nach über einem Jahr Corona bedingt ohne Gürtelprüfung, haben die Kinder und Jugendlichen der Karatesparte der TSG Mörse ihre nächste Prüfung bestanden.

Nach intensiven Trainingseinheiten wurden die Kinder und Jugendlichen von unserem Trainer Sabri Al Hereh optimal auf den Prüfungstermin vorbereitet, sodass der Prüfer Ingolf Pusch wenig bis gar nichts auszusetzen hatte. Am Ende konnten alle Kinder ihre Urkunde in Empfang nehmen und glücklich und zufrieden in die Weihnachtsferien gehen. Somit war das ein versöhnlicher Abschluss nach einem doch recht aufregenden Coronajahr. Wir wünschen allen Kindern eine schöne Weihnachtszeit und hoffen, dass sie mit viel Freude im Neuen Jahr das Karatetraining wieder aufnehmen werden um dann sagen zu können, seht her, meine Gürtelfarbe hat sich schon wieder geändert. Herzlichen Glückwunsch.