Kinderfasching vom SC Weyhausen – Der absolute Renner

Ausgelassen und so richtig toll war die Stimmung in der Sporthalle am Kirchweg in Weyhausen am Samstagnachmittag vor Rosenmontag. Rund 150 kleine Prinzessinnen, Cowboys, Super Helden, Drachen, kleine Katzen und weitere toll geschminkte und ideenreich gekleidete Kinder feierten zusammen mit Eltern und dem Festausschuss des SC Weyhausen.

Hungrig und durstig musste keiner nach Hause gehen, für das leibliche Wohl war gesorgt. An dieser Stelle möchten wir uns vom Festausschuss des SC Weyhausen bei allen Helfern und Eltern bedanken, die uns so toll unterstützt haben.