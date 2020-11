Kegelverein Kipp-Um besteht Moorteufeldiplom

Was zum Teufel ist mit dem Kegelklub “Kipp-um” los, denn die Kegler haben sich trotz Corona-Krise auf den Weg gemacht, um in Bremervörde das Moorteufeldiplom zu erwerben. Um es vorweg zu nehmen, war dies in diesem Jahr das erste und auch letzte Diplom in Bremervörde, welches realisiert werden konnte.

Am 11.09.20 ging es los ins ungewisse “Kampffeld”. Natürlich sind nun einige Disziplinen zu erfüllen. Und so begannen wir mit dem Kartoffelwettschälen nach Zeit und der längsten zusammenhängenden Schale, dann als nächste Hürde Dosen Abräumen, gefolgt vom Eierweitwurf in 4 Entfernungsstufen, und Holzschuhzielwerfen. Schließlich musste ein beladener Torfkarren über eine Slalomstrecke gefahren werden um dann die einzelnen Briketts wieder ordentlich zu stapeln mit Zeitvorgabe. Als letzte Übung galt es das Balancieren eines Stück Torfbriketts auf einer Holzkelle über ein langes wackliges Brett zu tragen. Soweit der Wettbewerb. Als gruselige Zugabe konnte unsere Mannschaft dann zum Schluss die legendäre 300-jährige Moorleiche bestaunen.

Zurück ging es dann mit den Planwagen zum Startpunkt gezogen von einem Oldtimer Porsche-Trecker. Während der Rückfahrt haben wir uns zünftig mit “Keglergetränken” gestärkt. Das war nun nicht alles denn es wurde auch 2 mal gekegelt und kräftig in die Vollen geworfen mit sehr überraschenden Ergebnissen.

Am Abend folgte die Urkundenverteilung an die einzelnen Kegler welche alle die Prüfung bestanden hatten mit 2x sehr gut und 5x gut. Ein tolles Erlebnis für alle.

Resümee aus der Reise…. allen hat es Spaß gemacht und wir haben damit gezeigt das auch in Zeiten der Corona wir ein Herz für die Gastronomie hatten. Vielleicht machen andere Vereine das nach woran wir Freude hatten

Ihr Klaus Jürgen Winter