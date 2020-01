Königsboßeln der Müdener Schützen

Alle zwei Jahre treffen sich die Müdener Schützen zum traditionellen Königsboßeln! Am Samstag war es wieder soweit. Eingeteilt in mehrere Gruppen marschierten die gut gelaunten Schützen mit dem amtierenden König Kai Fricke durch die Feldmark und warfen die Boßelkugeln vor sich her.

Unterwegs sorgten perfekt organisierte Stände mit Kuchen und Getränken für die Verpflegung der Teilnehmer und im Anschluss wärmten sich alle bei einer deftigen Gulaschsuppe im Schießsportzentrum wieder auf.

Die Siegerehrung ging dabei fast unter: Es gewann die Königs-Gruppe mit der roten Boßelkugel, doch im Vordergrund stand eindeutig die Geselligkeit.