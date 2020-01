Bei den Kreismeisterschaften 2020 in Gifhorn konnte die Damen Mannschaft Rötgesbüttel 1 mit Heidi Keihe, Andrea Knorr und Ursula Knupper in der Disziplin Luftgewehr – sitzend aufgelegt den 1. Platz belegen. In der Einzelwertung der Seniorinnen I erreichte Heidi Keihe Rang 2.