Landfrauen Groß Oesingen “Wir gehen an die frische Luft”

Um den wegen der Corona Pandemie bedingten Ausnahmezustand ein wenig zu erleichtern, hat der Vorstand der Landfrauen Gr. Oesingen und Umgebung sich überlegt, doch einige wenige Veranstaltungen stattfinden zu lassen und zwar unter Premisse: “Wir gehen an die frische Luft” und halten uns dabei an das mit dem Gesundheitsamt abgestimmte Hygienekonzept. Die erste Aktion seit vielen Monaten war die Fahrradtour. 21 Frauen kamen mit ihren Rädern zum Startpunkt und so begann eine gemütliche Fahrt zum “Heiligen Hain” nach Betzhorn. Dort genossen die Frauen dank der Landschaftsführerin Christiane Salig eine schöne Führung durch die Heidelandschaft. Besonders die Ausführungen zum Wacholder und der Hinweis auf die gesunde Wirkung der Beeren waren sehr interessant und die schwarzen Früchte wurden neugierig probiert. Die nächste und absolut neue Aktion war das “Familien-Mitbring-Picknick” vor der Kulisse der historischen Schafställe Gr. Oesingen . Artur Müller und Werner Blümer untermalten das schöne Treffen, mit ca. 40 Teilnehmern, mit launiger Gitarrenmusik und abwechslungsreichen Liedern zum Mitsingen. Es wurden sehr schöne Stunden, die mit einem romantischen Sonnenuntergang endeten. Da alle sich selbst versorgten, Stühle, Tische und Picknick wurden von den Familien mitgebracht, war die Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen wegen Corona gewährleistet. Auch die traditionelle Erntedank Veranstaltung muss leider in diesem Jahr ausfallen. Dazu hat der Voerstand eine schöne Idee: in Zusammensrbeit mit der Bäckerei Cordes,Gr. Oesingen gibt es ein “Erntedank-Brot”! Alle Mitglieder des Vereins bekamen ein Schreiben, als Anhang liest man folgenden Text: “Zum Trost und zur Freude in dieser schwierigen Zeit und als Energiespender zum Durchhalten haben wir für alle Mitglieder des Landfrauenvereins eine Überraschung”! Es gibt zum Abtrennen einen Gutschein für ein spezielles Landfrauen Heidebrot, einzulösen bei der Bäckerei Cordes, am 1. und 2.10.2020, also am Ertedank Wochenende. Damit möchten wir deutlich machen: der Landfrauenverein steht für die Verbesserung und Erhaltung der Lebensqualität von allen auf dem Land. Trotz aller Einschränkungen können wir in vielfältiger Weise aneinander denken und haben viele Gründe dankbar zu sein!