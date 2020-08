Hohe Auflagen: MTV Vorsfelde richtet Lehrgang des Niedersächsischen Ju-Jutsu Verbandes aus

Der MTV Vorsfelde richtet Ju-Jutsu Lehrgang mit hohen Auflagen des Gesundheitsamtes aus.

Die Lockerungen der Coronabeschränkungen nahm der MTV Vorsfelde mit Freude entgegen. Nach einer langen sportlichen Abstinenz konnte endlich wieder ein Ju-Jutsu Lehrgang in Niedersachsen angeboten werden. Der MTV Vorsfelde hatte dazu in Absprache mit dem Gesundheitsamt Wolfsburg hohe Auflagen zu beachten und umzusetzen. Am Samstag, den 22.08.20 kamen über 40 Ju-Jutsu Sportler aus ganz Niedersachen in Vorsfelde zum 8. Ju-Jutsu Bezirksseminar zusammen. Aufgeteilt auf 3 Mattenflächen mit jeweils 3 festen Referenten wurden unterschiedlichste Themen des Ju-Jutsus trainiert. U.a. wurden Wurf- und Haltetechniken am Boden, Verteidigung gegen Angriffe mit einem Stock oder der Schutz von Familie und Freunden thematisiert. Auch 2 Trainer des MTV Vorsfelde, Wolfgang Strohschein 6. Dan und Stefan Matthießen 5. Dan, waren als Referenten aktiv auf der Matte und zeigten den Teilnehmern ihr Können. Ju-Jutsu ist der sogenannte 10 Kampf der Selbstverteidigungssportarten und erfreut sich immer größerer Beliebtheit.

Der MTV Vorsfelde bietet ein attraktives Angebot dazu an. Interessierte melden sich unter www.mtv-vorsfelde.de.