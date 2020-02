Die Sänger des Maritimen Chor Wolfsburg und die Excelsior Jazzmen laden am 19.04.2020 ab 15.00 Uhr diesmal in die Aula des Ratsgymnasium Wolfsburg ein. In der Aula zwar in einem kleineren Format dafür aber in einer intimeren Atmosphäre. Wir sind näher am Publikum das Publikum näher an uns.

Wir freuen uns auf Euer kommen

Viel Spass wünscht an diesem Tage die Sänger des Maritimen Chor Wolfsburg un die Excelsior Jazzmen