Land in Sicht ? Ja; es ist Land in Sicht. Der Maritime Chor Wolfsburg startet seine Tournee. Aus Hygienegründe- und bei schönem Wetter in den Außenbereichen der Wolfsburger Alten- und Pflegeheime mit einer kleinen Besatzung.

Gestartet wird am Freitag, 3. Juli 2020, in der Seniorenresidenz Hasselbachtal in Wolfsburg