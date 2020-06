MTV Gifhorn: Mit gutem Beispiel voran!

Wir, der MTV Gifhorn, wollen mit gutem Beispiel voran gehen. Auch wenn wir keine gezielte Laufgruppe im Verein haben, so wollen wir doch bei einer guten Sache mitmachen und, wenn möglich, andere animieren das gleiche zu tun.

Auch wenn man den MTV schnell in Verbindung mit unseren Ballsport Mannschaften bringt, sei es unsere 1. Herren Fußball Mannschaft, unsere Volleyball- oder unsere Basketballmannschaft… so haben wir doch um die 20 weitere Sparten in denen Sport getrieben wird.

Mit über 2.500 Mitglieder sind wir der größte Verein vor Ort und stolz auf unsere Geschichte und das, was wir unseren Mitgliedern an Möglichkeiten bieten können, sowohl beim Ball-, Breiten- oder Gesundheitssport. Wollt Ihr nächstes Jahr mitmachen? Dann kommt zu uns, gerne stellen wir eine 2. oder 3. Mannschaft nächstes Jahr mit euch auf!