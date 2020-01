Klaus Pahlmann bleibt weiterhin Vorsitzender beim MTV Hattorf

Der Vorstand des MTV Hattorf e.V. hatte am Sonntag, den 26.01.2020, um 16:00 Uhr zur Mitgliederversammlung über das abgelaufene Geschäftsjahr eingeladen. Aufgrund der guten Rückmeldungen wurde die Zusammenkunft erneut an einem Sonntagnachmittag abgehalten.

Entsprechend der Tagesordnung eröffnete der 1. Vorsitzenden Klaus Pahlmann die Sitzung und führte durch die einzelnen Punkte.

Hervorzuheben ist das Engagement des gesamten Vereines und der einzelnen Sparten bei zahlreichen Aktionen in Hattorf!

Dabei wurden folgende Veranstaltungen besonders herausgestellt:

– die erneute Beteiligung der Kinderturnsparte am bundesweiten „Tag des Kinderturnens“

– die Beteiligung des Vereines bei der Maibaumfeier und an der Eröffnung der Adventszeit.

Die Spartenleiter und Gruppensprecher berichteten von den vielfältigen sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten der einzelnen Sparten und Übungsgruppen.

Alle Sparten und Gruppen blickten positiv auf das vergangene Jahr zurück und hoffen in 2020 auf positiven Zuspruch.

Die Mitgliederanzahl war im abgelaufenen Geschäftsjahr leider erneut leicht rückläufig.

Der Kassenbericht des Vereines zeigte wieder einen guten Geschäftsverlauf des abgelaufenen Jahres.

Im Namen des Vorstandes wurde ein besonderer Dank an die engagierten Übungsleiter /-innen ausgesprochen, die wesentlichen Anteil am Erfolg des Vereines haben.

Ein großer Dank ging ebenfalls an alle Vereinsmitglieder, die im abgelaufen Jahr durch ihren ehrenamtlichen Einsatz wiederum unschätzbare Dienste für den Verein geleistet haben.

Anschließend folgten die Ehrungen der langjährigen Vereinsmitglieder durch Übergabe von Ehrennadeln:



20 Jahre

Gabriele Döring

Silke Probst

Natalie Probst

40 Jahre

Gerda Raßmann

Berndt Fahse

Cordula Anft

Michael Bartels

Besondere Ehrungen des MTV Hattorf e.V. und Präsentkörbe erhielten für :

– 50 Jahre: Hans Jürgen Krüske

– 60 Jahre: Hans-Peter Paeth, Rolf Salinger, Ralf Scharenberg , Jürgen Sievers, Hermann Tiemann

Die Anwesenden dankten allen geehrten Vereinsmitgliedern mit besonderem Beifall für die außerordentlich langjährigen Vereinszugehörigkeiten.



Bei dem Punkt Wahlen wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder einstimmig für weitere zwei Jahre in den Ämtern durch die Versammlung bestätigt:

1. Vorsitzender: Klaus Pahlmann

2. Schatzmeisterin: Angelika Schmotz

Schriftführerin: Ann-Karin Werkmeister

Mit einem Ausblick für 2020 endete die Mitgliederversammlung.

Der anstehende Generationswechsel im Vereinsvorstand erfordert die Suche und Gewinnung von Vereinsmitgliedern für die zukünftige Vereinsführung. da bei den nächsten Wahlperioden mehrere Personen nicht mehr zur Verfügung stehen!

Der Vorstand des MTV Hattorf e.V. möchte jetzt ein Projektteam auf Grundlage der Satzung (§ 10 Ausschuss) gründen, damit dieser Prozess zielgerichtet durch die Mitglieder und Sparten begleitet und unterstützt wird.

Die Aufgaben innerhalb des Vorstandes sollen im Geschäftsjahr 2020 neu geordnet werden. Mit diesem Schritt bietet sich die Möglichkeit um Aufgaben geordnet zu übergeben bzw. weiterzuführen und gleichzeitig Vorstandsarbeit im MTV Hattorf e.V. kennenzulernen!

Den Abschluss der Mitgliederversammlung bildete das gemütliche Zusammensein im Vereinsheim.

27.01.2020

MTV Hattorf e.V.