Mitgliederversammlung Schützenverein Rötgesbüttel

Am Sonntag, 20.09.20 hielten die Rötgesbüttler Schützen ihre Mitgliederversammlung ab. Um die Corona Richtlinien einhalten zu können, fand diese ausnahmsweise in der Bürgerhalle und nicht wie gewohnt im Schießheim statt.

Neben den Ehrungen der Vereins- u. Klassenmeister und anderen Ehrungen, standen auch der Bericht des Vereinsschießsportleiters und die Unterweisung der Schießsportleiter sowie der Ausblick auf das Schützenfest 2021 auf der Tagesordnung.

Der 1. Vorsitzende, Mike Losekamm, teilte mit, dass ein konkreter Ausblick auf das Schützenfest 2021 noch nicht gegeben werden kann. Ob im nächsten Jahr solche Feste wieder stattfinden können hänge von den Beschlüssen der Landesregierung ab und bleibe abzuwarten. Es gab den Vorschlag, die Planung für das Schützenfest 2021 anlaufen zu lassen. Evtl. soll, sofern die Schausteller mitziehen, das Schützenfest 2021 bereits am Himmelfahrtstag starten. Man müsse sich noch Gedanken über ein Rahmenprogramm machen. So könnte z. B. die eine oder andere Vatertags Tour auf dem Festplatz enden. Hierüber soll in der nächsten Vorstandssitzung noch ausführlich gesprochen werden. Es ist erschreckend, wie schnell die Planung eines ganzen Jahres hinfällig sein kann, so der 1. Vorsitzende Mike Losekamm dazu.

In kleiner Runde wurden die Ehrungen vorgenommen. (Foto: privat)

Geehrt wurden:

Vereinsmeisterschaften 2020, geschossen im Oktober 2019

Birgit Balke, Heidi Keihe, Julia Keihe, Andrea Knorr, Ursula Knupper, Karin Krüger, Gabriela Müller, Dennis Balke, Dietmar Balke, Axel Grosser, Ulli Keihe, Norbert Knorr, Mike Losekamm, Gerd Müller, Andreas Zeblin

Jahresspange zum Leistungsabzeichen des KSV Gifhorn in gold:

Birgit Balke, Heidi Keihe, Gabriela Müller, Ulli Keihe, Gerd Müller

Jahresspange zum Leistungsabzeichen des KSV Gifhorn in silber:

Ursula Knupper, Ulli Keihe

Jahresspange zum Leistungsabzeichen des NSSV in gold:

Heidi Keihe, Gabriela Müller, Dietmar Balke

Großes Leistungsabzeichen des DSB in gold:

Heidi Keihe

Medaillen und Urkunden aus Rundenwettkampf 2019/2020:

Luftgewehr

Urkunden

Heidi Keihe, Ursel Knupper, Andrea Knorr, Gabriela Müller, Dietmar Balke, Gerd Müller

Medaillen:

Heidi Keihe, Gabriela Müller