Neudorf-Platendorfer Feuerwehr zu Besuch im PS-Speicher in Einbeck

Zu einer Halbtages-Fahrt war jüngst die Neudorf-Platendorfer Feuerwehr aufgebrochen. Die Nutzfahrzeug-Sammlung des PS-Speichers in Einbeck war das Ziel.

Ausgearbeitet hatte die Tour Heinrich Schulze, der bis zur Abfahrt den Zielort noch geheimgehalten hatte. Der PS-Speicher ist aus mehren großen, später in einer Hand zusammengefassten Privatsammlungen an Autos und Lastern entstanden. Die Fahrzeuge, die über 100 Jahre Automobilgeschichte repräsentieren, sind aber inzwischen in eine Stiftung überführt.

In Einbecks Ortsmitte befindet sich die ganzjährig geöffnete PKW-Sammlung in einem umgebauten Kornspeicher – und etwas weiter außerhalb in einer ehemaligen Fabrikhalle die weit weniger beachtete Nutzfahrzeug-Sammlung. Die ist eigentlich über den Winter geschlossen, da nicht beheizbar – für die Neudorf-Platendorfer Feuerwehr hatte das Museum eine Sonderführung veranstaltet.

Dicht an dicht stehen dort an die 300 Nutzfahrzeuge: Laster, Busse, Traktoren und Militärfahrzeuge hauptsächlich deutscher und europäischer Herkunft, meist nach Marken geordnet. Im Rahmen der Führung stießen die Feuerwehrleute demnach auch immer wieder auf ein Fahrzeug in kräftigem Rot – doch neben den ehemaligen Feuerwehrautos gab es noch viele andere teils extrem seltene Wagen von teilweise längst untergegangenen Herstellen zu bewundern.

Voller Eindrücke und gut ausgekühlt wurde schließlich der Halle adé gesagt. Bei wärmeren Temperaturen ist sie auf jeden Fall noch mal eine Reise wert. Und auch das Haupthaus mit den PKWs will noch erkundet werden. Dort warten noch einmal rund 500 Fahrzeuge darauf, bestaunt zu werden oder die eine oder andere Erinnerung an vergangene Jahrzehnte wieder zu erwecken.