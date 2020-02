Neue Paramente für die Friedhofskapelle

Kästorf Kirche

KÄSTORF. Die Friedhofskapelle in Kästorf hat neue Paramente am Altar und an der Kanzel. Sie wurden im Sonntagsgottesdienst von Pastorin Angelika Meyerdierks vorgestellt. Über zwei Jahre wurden Kollekten gesammelt und Spenden dafür angenommen. So sind rund 2000 Euro zusammengekommen. Mitte 2019 hat dann der Kirchenvorstand der Epiphaniasgemeinde Gamsen-Kästorf die Paramente ausgesucht und bestellt. „Die Paramente sind handgewebt, keine Industrieware“, so Meyerdierks und Dörte Kruse vom Kirchenvorstand am Sonntag. Nach dem Gottesdienst konnten die Kirchenbesucher bei einer Tasse Kaffee und von den Konfirmanden gebackenen Kuchen die Paramente betrachten.

Foto links Dörte Kruse, Angelika Meyerdierks mit den Paramenten