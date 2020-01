Neuwahlen beim Schützenverein Altendorf

Zur Generalversammlung des Schützenvereins Altendorf am 25.01.2020 im Dorfgemein-schaftshaus konnte Präsident Ulrich Dörrheide eine große Anzahl der 122 Mitglieder begrüßen.

In seinem Jahresbericht blickte er auf ein erfolgreiches Schützenjahr zurück. Die Vereins-veranstaltungen waren gut besucht und unsere Nachbarvereine wurden auf ihren Schützen-frühstücken mit großen Abordnungen unterstützt. Das Pokalschießen findet am Ende des Werksurlaubes am 15.08.2020 statt. Hier wäre es wünschenswert, dass das Zelt auch in den Nachmittagsstunden genauso gut gefüllt ist wie abends. Am Ablauf des Schützenfestes 2020 soll sich gegenüber dem letzten Jahr nichts ändern, es soll jedoch erstmals versucht werden, beim Königsmal am Freitag auch ein vegetarisches Essen anzubieten. Erste Gespräche mit dem Festwirt sind bereits erfolgt. Erfreulicherweise werden die Bierpreise auch in diesem Jahr nicht erhöht. Das Aufstellen des Maibaums (organisiert durch die Jungschützen) war ebenfalls gut besucht und wird auch in 2020 wieder stattfinden.

Ehrhard Heling wurde zum Ehrenmitglied und Arnold Präger zum Ehrenmitglied und Ehren-oberst ernannt.

Da Präsident Ulrich Dörrheide sein Amt, wie bereits im letzten Jahr angekündigt, abgeben möchte, stand eine große Anzahl an Wahlen an, die folgendes Ergebnis brachten:

Vorsitzender: Uwe Ehrecke Vorsitzender: Thomas Wiechmann Schriftführerin: Dagmar Gebühr Oberst: Friedrich Knoke Major: Joachim v. Biedersee Hauptmann: Rene Gebühr Fahnenträger: Jürgen Kaufmann Leutnant der Jungschützen: Christoph Knoke Offizier für Öffentlichkeitsarbeit: Günter Jahnkow Festkomitee: Axel Wiechmann, Ralf Grimm, Hans-J. Steinke, Frank Steinke Kassenprüferin: Anette Herrewig

Nach den Wahlen wurde der scheidende Präsident Ulrich Dörrheide zum Ehrenpräsident ernannt. Nach einem harmonischen Verlauf konnte Ulrich Dörrheide die Versammlung (trotz zweier Pausen) bereits nach zwei Stunden schließen. Im Anschluss gab es dann noch die obligatorische Bockwurst mit Kartoffelsalat.

Ein ganz besonderer Dank geht wiederum an alle Sponsoren, die den Verein mit Spenden unterstützt haben.