Online-Kurse um Kinder zu stärken

Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat gibt es ab 18 Uhr unseren Online-Kurs mit Nils Gajek & Lars Westfeld zum Thema Sport und Bewegung, sowie Selbstbehauptung und Selbstverteidigung.

Ziel ist es, den Kids wieder mehr Selbstvertrauen und Sicherheit zu geben.

Der Verein “Hand in Hand für Kinder der Region e.V.” nimmt für den Kurs eine Spende über 5 € je teilnehmendes Kind. Sollten Sie sich entscheiden, ein “sei Dein eigener Superheld” Shirt mit Name Ihres Kindes extra zu bestellen per Mail, erhalten Sie einen Rabatt von 5 €.

Die Anmeldedaten gibt es nach Zahlungseingang per Mail für die angemeldeten Personen.

*Bitte melden Sie Ihre Kinder vorab an, da der Verein diese Kurse erst ab 5 Kinder anbietet.

Mehr unter: https://www.kinderaugenleuchtenlassen.de/termine