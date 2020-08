Die Ortsfeuerwehr Fallersleben gründet eine Kinderfeuerwehr

Jugendfeuerwehr feiert gleichzeitig 60. Geburtstag

Vor genau 60 Jahren, am 24.August 1960 gründete die Freiwillige Feuerwehr Fallersleben eine der bis heute ältesten Jugendfeuerwehren in Niedersachsen. Eigentlich Grund genug, den Geburtstag gebührend zu feiern. Doch die Corona-Regelungen ließen eine große Feier wie in der Vergangenheit nicht zu. Unter Einhaltung der notwendigen Abstands- und Hygieneregeln nahmen Vertreter aus Politik und Verwaltung, Mitglieder der Wehr und des Stadtkommandos der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsburg sowie fünf der Gründungsmitglieder der Jugendfeuerwehr am Montag an den Feierlichkeiten in der Aula des Schulzentrums Fallersleben teil.

Jugendfeuerwehrwart Stefan Krause hatte mit seinem Team einen Rückblick auf die Geschichte der Jugendfeuerwehr vorbereitet und präsentierte einige Highlights aus den vergangenen 60 Jahren. Zuvor ging das Gründungsmitglied der Jugendgruppe, Axel Erbe, in seiner Rede auf die Vorgeschichte, die zur Gründung der Jugendfeuerwehr führte, ein. Eine kleine Gruppe begeisterter Kinder fand sich Ende der 50er Jahre zusammen und spielte im Umfeld des heutigen Feuerwehrhauses Feuerwehr. Erbe selbst war, wie er in seiner Rede hervorhob „der mit 10 Jahren vermutlich jüngste Brandmeister in Niedersachsen, wenn nicht sogar in ganz Deutschland“.

Die Gründer der Jugendfeuerwehr: Ulrich Elert, Günther Hungerland, Axel Erbe, Hans-Ingo Krüger, Hubert Möller (vordere Reihe, v.l.). Dahinter der stellvertretende Ortsbrandmeister Lars Hartmann und Ortsbrandmeister Tim-Bastian Freier (v.l.)

Aus den Händen der zahlreichen Gäste erhielten die Jugendlichen diverse Geschenke. Das größte Geschenk machte sich die Ortsfeuerwehr Fallersleben jedoch selbst. Mit der Gründung einer Kinderfeuerwehr konnte Ortsbrandmeister Tim-Bastian Freier am Montag 16 Mädchen und Jungen als neue Mitglieder in der Wehr begrüßen. Sie bilden zukünftig die „Löschzwerge“. Leiter der Kinderfeuerwehr ist seit Montagabend Jason Taylor. Er wurde vom Ortsbrandmeister während der Veranstaltung offiziell in sein Amt eingeführt. Ihm zur Seite stehen Nina Dittmann und Jasmin Koller als seine Stellvertreterinnen. Ein neunköpfiges Team aus Eltern und ausgebildeten Erziehern komplettiert die Leitung der Kinderfeuerwehr.

In seiner Einführungsrede ging der neue Kinderfeuerwehrwart auf die Ziele der Kinderfeuerwehr ein. „Wir wollen die Mitglieder langsam und spielerisch an die Feuerwehr heranführen“. Neben Spiel und Spaß stehen auch Inhalte der Brandschutzerziehung auf dem Plan. Natürlich wird es auch einen Besuch der Berufsfeuerwehr in Wolfsburg geben.

Aktuell sind 16 Mädchen und Jungen Mitglied in der Kinderfeuerwehr. Interessierte Kinder und Eltern können sich über das Kontaktformular unter www.feuerwehr-fallersleben.de sowohl mit der Kinder- als auch der Jugendfeuerwehr in Verbindung setzen.