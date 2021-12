Rötgtesbüttel: Der Nikolaus war da!

Leuchtende Kinderaugen und strahlende Gesichter gab es am Nikolaustag bei rund 300 Kindern in der Krippe, dem Kindergarten und der Grundschule in Rötgesbüttel.

Unsere Kameraden überraschten die Kinder mit einer Nikolaustüte, gefüllt mit allerhand tollen Überraschungen. Neben Warnwesten, einem Sparschwein, Straßenmalkreide und Buntstiften, konnten sich die Kinder noch über Feuerwehr-Bastelbögen, Reflektoren, Obst und natürlich einen Schokoladenweihnachtsmann freuen.

Ein ganz großes Dankeschön geht an dieser Stelle an die Fleischerei Emmerich aus Rötgesbüttel, die Firma First-Location-Events, die Druckerei B&S aus Isenbüttel, sowie an die Signal Iduna Versicherungsgruppe und VFM-Versicherungsmakler Torsten Koch aus Siebenlehn, die unsere Aktion als Sponsoren unterstützt haben.

Wir bedanken uns an dieser Stelle auch bei unseren Kinder- und Jugendfeuerwehrwarten, dem Ortsbrandmeister und allen fleißigen Helfern, die bei dieser Aktion tatkräftig mitgeholfen haben.

Eure Feuerwehr Rötgesbüttel