Schützenverein Müden-Dieckhorst lädt zu Vereinsmeisterschaften für Luftdruckwaffen ein

Der Schützenverein Müden-Dieckhorst von 1654 e.V. lädt seine Mitglieder zur Teilnahme an den Vereinsmeisterschaften für Luftdruckwaffen ein.

Die Schießtermine sind am

Sonntag, den 18.10.2020 von 9.00 Uhr bis 12:00 Uhr, sowie von Montag, den 19.10.2020 bis Freitag, den 23.10.2020 jeweils in der Zeit von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr und letztmalig am Samstag, den 24.10.2020 von 15:00 bis 18.00 Uhr.

Die Ausschreibung kann auf der Vereins-Homepage sv-mueden.de eingesehen werden. Der Vorstand freut sich auf eine rege Teilnahme.