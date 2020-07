Sie liefen und liefen und….. Mosaik-Team war nicht zu bremsen

Auch am letzten Tag gab es kein Halten für das MOSAIK-Team. Einige liefen durch Wald und Flur und Andere trieb es an den Allersee in Wolfsburg. Das Erreichen der selbst gesteckten Bestmarke von mindestens 1 Million Schritte als Team führte nicht dazu sich auf dem Ziel auszuruhen. Der Siegerwille war groß, schließlich galt es den Sieg von vor zwei Jahren zu verteidigen!

Die Läufer wurden von Familienmitgliedern begleitet und hatten wieder viel auf ihren Touren zu entdecken. In einem Nadelwaldgebiet machte sich ein Laubbaum so richtig breit, beobachten Angelika Bätje und ihr mit Sohn

Giseela Heeschens Familie absolvierte zuerst ein Training mit dem VFL und dann ging es in Richtung Allersse. Nach der Umrundung des Sees gab es ein kühlendes Bad für Füße im Wasser.

So gaben es auch am letzten Tag der #AZbewegt-Challenge noch einmal super gute Leistungen kurz vor dem Schlafengehen zu vermelden.

Per WhatsApp sind sich alle einig eine tolle Gruppe zu sein und fanden es Schade, dass sie nicht öfter zusammen laufen konnten. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.

Vereinsvorsitzende Jenny Reissig ist begeistert von so einem sportlichen Einsatz. Ihre Erwartungen wurden mehr als übertroffen und oft machte sie sich Sorgen um die Gesundheit der Teammitglieder. Beim gemeinsamen Eis-Essen konnte sie allerdings eine fitte Gruppe erleben, der man nicht die 12 Kilometer-Wanderung nach Brome angesehen hat.

Die Challenge ist abgeschlossen. Nun bleibt nur noch abzuwarten ob es das Team aufs Siegertreppchen geschafft hat. Für das Team war die Woche auf jeden Fall ein Gewinn. Neue Kontakte wurden geknüpft, man hat sich besser kennengelernt und festgestellt, dass mehr Bewegung Spaß machen kann. Wobei wohl in den nächsten Tagen sie sich wieder als Couch-Potatos outen werden und ihre Füße intensiv pflegen.