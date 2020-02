Siedlergemeinschaft Velstove ehrt langjährige Mitglieder

Berichte und Ehrungen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Siedlergemeinschaft Velstove. Nach Erfolgreichen 2019 berichtete die 1. Vorsitzende Regina Benecke über Aktivitäten in 2020. Geplant sind im Juni eine Spargelwanderung Eine Tagesfahrt am 05.09.2020 in den Harz mit einer Fahrt der Schmalspurbahn von Quedlinburg nach Alexisbad sowie eine Rundfahrt auf dem Okerstausee. Geehrt wurden für 20 Jahre im Siedlerbund Georg und Kirsten Bräuer, Dieter und Beatrix Polte, für 25 Jahre Waldemar und Erika Nitschkowski, für 50 Jahre Doris Hellmich.