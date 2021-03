Suchtkrankenselbsthilfe “Goethe33” wählt neuen Vorstand

Die Mitgliederversammlung der Suchtkrankenhilfe für Betroffene und Angehörige e.V. Wolfsburg, auch unter „Goethe33“ bekannt, fand am Samstag, den 06.03.2021 im Föhrenkrug statt. Hier konnten die Corona-Regeln eingehalten werden.

Zum Beginn der Versammlung hielt der 1. Vorsitzende Matthias Mitulla einen Rückblick über das vergangene Jahre, wobei insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie für den Verein und die Mitglieder im Zentrum standen. Vom 16.03.2020 bis zum 8.6.2020 gab es die erste Komplett-schließung der Einrichtung. Praktisch war das eine Abschaltung der notwendigen Hilfsangebote für Suchtkranke und Angehörige. Von Juni bis Jahresende konnten dann wenigstens in begrenztem Umfang wieder Gruppenstunden unter Corona-Auflagen angeboten werden. Unter diesen Bedingungen war es erforderlich, dienstags und donnerstags zusätzliche Gruppentreffen um 16.00 Uhr einzuführen. Für die Verbesserung der Kontakt- und Beratungssituation wurde ein zentrales mobiles Telefon beschafft. Trotz der Einschränkungen konnten 2.262 Teilnehmer die Gruppenstunden nutzen. Der Verein selbst hat 204 Mitglieder.

Im letzten Quartal des Jahres 2020 stiegen die Hilfsanfragen sehr stark an. In der Suchtselbsthilfe gibt es viele, die ohne die berufliche Suchtkrankenhilfe abstinent werden möchten bzw. auf einen Klinikplatz warten müssen. Ohne Gruppe sind diese Menschen in ihrem akuten Heilungsprozess auf sich selbst gestellt. Dass ein Alkoholverzicht allein nicht wirklich funktioniert, das ist die praktische Erfahrung, die die Menschen dazu bringt, sich Unterstützung in der Gruppe zu suchen. Der reale Gruppenbesuch ist somit absolut notwendige Grundversorgung für einen Suchtkranken, aber auch für die Angehörigen. Leider wurde zum Jahresende 2020 erneut eine Komplettschließung der Selbsthilfegruppen verfügt, was zum Kontaktabbruch vieler neuer Gruppenfreunde führte. Damit wird das Rückfallrisiko äußerst gross.

Mit der jetzt erfolgten Erlaubnis vom 8.3.2021, Gruppenstunden wieder durchzuführen ist die Hoffnung verbunden, die Genesungsarbeit wieder in ihrem Grundangebot aufzunehmen und zu normalisieren.

Die Mitgliederversammlung wählte einen neuen Vorstand:

Neuer 1. Vorsitzender ist Bernd Baumeyer, neue 2. Vorsitzende ist Margret Troina, neuer Kassenwart ist Matthias Mitulla (zuvor erster Vorsitzender) und als Schriftführerin wiedergewählt wurde Karin Reverey.

Die Mitgliederversammlung beschloss auch die Änderung der Satzung, um in Zukunft die Vereinsfunktionen auch unter den Bedingungen einer Pandemie zu erleichtern.

Wichtige aktuelle Information:

Ab Montag, den 8. März 2021 ist die Durchführung von Gruppenstunden wieder erlaubt bei Einhaltung der vorgeschriebenen Corona-Auflagen. Somit haben Angehörige und Betroffene wieder die Möglichkeit, das Hilfsangebot der Suchtselbsthilfe praktisch wieder in Anspruch zu nehmen.