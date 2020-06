Taube von Jürgen Hein hat Preisflug gewonnen

Jürgen Hein vom Wolkenstürmer Isenbüttel gewann mit seiner Taube 09724-18-826 den dritten Preisflug der Brieftaubenzüchter-Vereinigung Gifhorn und Umgebung. Sie flog eine Geschwindigkeit von 1529 Meter in der Minute.

Aufgelassen wurden die Tauben um 5:35 Uhr in Frankfurt an der Oder. Bei leicht bewölkten Himmel und guter Sicht bewältigten die schnellsten Tiere die 272 Kilometer lange Strecke in knapp drei Stunden. 35 Mitglieder mit 1280 Tauben beteiligten sich an diesem Flug, bei dem auch gesponserte Schinken zu gewinnen waren.

Nach Jürgen Hein belegte Patrick Holz (Allerpfeil Gifhorn) den zweiten Platz. Es folgten Rüdiger Eßmann (Heidebote Hillerse), Heinz Kolmer (Sturmvogel Gifhorn), Frank Eichenlaub (Allerbote Osloß), 6. und 7. Uwe Werner (Allerpfeil Gifhorn), Sascha und Axel Simon (Allerbote Osloß), Adolf Jacob und Ernst Weishar (Kehre Heim Calberlah) und Martina und Oliver Plagge (Wohlenberg Leiferde). Gute Ergebnisse erzielten auch Herbert Postrach mit 19 von 31 Tauben und Erwin Grabow mit 17 von 31 Tauben in der Wertungsliste.

Die Weibchen-Meisterschaft führt an: Team Jacob vor Jürgen Hein und Andreas Hoppmann. Die besten Weibchen haben 1. Andreas Hoppmann vor Jürgen Hein und Wolfgang Stengel. Durch die polnische Grenzöffnung können jetzt auch die vorgesehenen Flüge aus Polen durchgeführt werden.