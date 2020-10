Tennis-Doppelturnier

Peter Müller gewinnt das Hallenturnier des SV Sandkamp

Traditionell zum Ausklang der Hallensaison veranstaltet die Mittwochs-Seniorengruppe des SV Sandkamp ein Doppelturnier. Im März dieses Jahres musste dies aufgrund der Corona-Auflagen entfallen. Zu Beginn der neuen Hallensaison starteten daher 29 Personen mit einer Neuauflage des Turniers. Für die Spielpaarungen, Zeitnahme und Siegerehrung gilt der Dank an Günter Herden, Reinhard Haas und Fred Remmers. In vier Matchrunden mit unterschiedlichen Partnern erzielte Peter Müller die meisten Spielpunkte, gefolgt von Nikolaus Schumacher und Jürgen Spicher. Im Anschluss an die Pokalübergabe genossen die Teilnehmer ein großes Grillbuffet, das die Belegschaft der Tennishalle Ehmen vorbereitet hatte. Über die vergebenen Punkte unterhielten sich die Spieler noch lange in gemütlicher Runde.