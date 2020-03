TSG Mörse: Karatenachwuchs legte erfolgreich Prüfungen ab

Die Mühe im Training hat sich gelohnt, gestern bestanden 15 Kinder und Erwachsene ihre nächste Gürtelprüfung!

Nachdem sich alle Prüflinge die letzten Monate in schweißtreibenden Trainingseinheiten durch die verschiedenen Formen des Shotokan Karate „geboxt“ hatten, ob im Kihon, Kata oder Kumite, war gestern der Tag um das Erlernte vorführen zu können. Vor den Augen des Prüfers Ingolf Pusch zeigten alle Prüflinge, dass sich die Zeit der Vorbereitung in der Halle gelohnt hat. Mit viel Disziplin, Konzentration und Willen machten die Kinder ihre Zukis (Fauststöße); Geris (Fußstöße) und Ukes (Abwehrtechniken). Dazu lautstarke Kiais. So ist es eben beim Karate, in der Halle darf auch geschrien werden! Beim Partnertraining konnte jeder Angreifer seinem Gegenüber zeigen, wer der bessere Kämpfer ist. Der Verteidiger ließ sich dabei nicht beeindrucken und wehrte die Techniken sauber ab. Alles unter Kontrolle. Nach 1,5 Stunden war es dann endlich soweit, die Urkunden waren geschrieben und die Prüflinge hatten ihre nächste Gürtelstufe erreicht. Herzlichen Glückwunsch.