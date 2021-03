TuS Seershausen/Ohof „Online Training Tabata – Sportlich durch den Lockdown“

Beim TuS Seershausen/Ohof setzt man in der Lockdown Zeit auf Online-Trainings, um fit zu bleiben und vor allem um die Motivation und das Gemeinschaftsgefühl hoch zu halten.

Anfangs waren es ausgearbeitete Trainingspläne, die jeder für sich absolvieren konnte. Inzwischen ist es ein online Präsenztraining, wobei sowohl die Teilnehmer wie auch der Übungsleiter mit Kameras dabei sind.

Die Workouts finden zu den regulären Trainingszeiten der ersten Herren jeweils dienstags und freitags um 19:00 Uhr statt und dauern in etwa 60 Minuten. Im Schnitt sind 16 Teilnehmer dabei – Bei manchen sogar die Partner und Kinder.

Das Training startet mit einem 15 Minuten Warmup, zur Aktivierung des Herz-Kreislauf-Systems, Kräftigung der Körpermitte, Förderung der Beweglichkeit und Verletzungsprophylaxe. Danach folgen 4 jeweils 4 minütige Einheiten Tabata-Training. Tabata ist eine Form des Hochintensiven-Intervall-Trainings (HIIT) und dient hauptsächlich der Verbesserung der anaeroben und aeroben Ausdauerleistungsfähigkeit und bei regelmäßiger Durchführung auch der Verbesserung von Kraft und dem Aufbau von Muskulatur. Diese werden zu passend geschnittener, motivierender Musik (Musik kann bis zu 15 % mehr Leistung aus dem Sportler kitzeln) durchgeführt. Abschließend gibt es noch ein gemeinsames Cooldown mit dynamischen Dehnübungen und kleinen koordinativen oder beweglichkeitsfördernden Übungen, die die Regeneration der zuvor maximal belasteten Muskulatur einleiten und fördern sollen.

Übungsleiter ist Tobias Koch, der sich das Wissen über die Trainingsmethoden im Studium der Sportwissenschaften in Göttingen erworben hat und dieses in Rahmen seiner Tätigkeit als Sportlehrer am Gymnasium stetig weiter vertieft.